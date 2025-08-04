Homem invade casa no bairro Jardim Dourados e ameaça vizinho

Um homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no início da tarde deste sábado (2) para denunciar ameaças feitas por um vizinho no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas. O caso foi registrado como ameaça, e teria ocorrido por volta do meio-dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, um homem de 45 anos, foi até o portão da residência da vítima e, em tom alterado, acusou o vizinho de invadir sua casa, subir no telhado e danificar telhas. Durante a discussão, o autor teria dito: “Vou meter bala em você”, conforme consta no relato policial.

A vítima afirmou ser uma pessoa trabalhadora e declarou não saber o motivo das acusações. Segundo ele, o vizinho já havia feito denúncias semelhantes contra outro morador da mesma rua. Como prova das ameaças, o comunicante disse possuir imagens de câmeras de segurança que poderão ser entregues às autoridades, caso necessário.