Denúncia

Homem invade casa no bairro Jardim Dourados e ameaça vizinho

Vítima relatou que suspeito seria seu vizinho e registrou o B.O. na Depac

Alfredo Neto

Vítima contou que vizinho invadiu sua casa, danificou objetos e disse que meteria bala na cara dele. Foto: Arquivo/RCN67.
Vítima contou que vizinho invadiu sua casa, danificou objetos e disse que meteria bala na cara dele. Foto: Arquivo/RCN67.

Um homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no início da tarde deste sábado (2) para denunciar ameaças feitas por um vizinho no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas. O caso foi registrado como ameaça, e teria ocorrido por volta do meio-dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, um homem de 45 anos, foi até o portão da residência da vítima e, em tom alterado, acusou o vizinho de invadir sua casa, subir no telhado e danificar telhas. Durante a discussão, o autor teria dito: “Vou meter bala em você”, conforme consta no relato policial.

A vítima afirmou ser uma pessoa trabalhadora e declarou não saber o motivo das acusações. Segundo ele, o vizinho já havia feito denúncias semelhantes contra outro morador da mesma rua. Como prova das ameaças, o comunicante disse possuir imagens de câmeras de segurança que poderão ser entregues às autoridades, caso necessário.

O morador manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. A Polícia Civil irá analisar o caso e tomar as providências legais previstas. Nomes foram preservados para manter a integridade dos envolvidos.

*Fatos narrados e retirados do boletim de ocorrência.

