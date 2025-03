Homem morre afogado no rio Sucuriú em Três Lagoas

A equipe de Suporte Avançado do Samu chegou rapidamente e iniciou as manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado pelo médico da unidade.

Por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para um rancho às margens do rio, onde a vítima já estava sem sinais vitais.

Um homem de 44 anos, identificado como Nilson da Costa Viana, morreu afogado na tarde deste domingo (2), no rio Sucuriú, em Três Lagoas (MS).

Testemunhas relataram que Nilson almoçava no rancho com outras pessoas. Após a refeição, todos se sentaram próximo ao rio para aguardar a digestão. Em certo momento, Nilson tirou a roupa e entrou na água para se refrescar, mas logo começou a se debater e pedir ajuda.

Ele foi retirado do rio já sem sinais vitais. Desesperadas, as testemunhas acionaram o socorro pelo 193 (Bombeiros) e 192 (Samu), mas as tentativas de reanimação foram em vão.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como “morte a esclarecer”. A Polícia Civil suspeita que Nilson possa ter sofrido uma congestão ao entrar na água logo após a refeição.