Homem morre após passar mal na avenida Clodoaldo Garcia

A morte de um homem de aproximadamente 50 anos foi registrada na manhã desta sexta-feira (12), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Por volta do início da manhã, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informando que um homem estaria passando mal no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Sebastião dos Santos. A equipe foi enviada ao local, mas ao chegar constatou que a vítima já estava sem vida.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e da Polícia Militar foram acionados para isolar a área e preservar o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.