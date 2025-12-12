Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Falecimento

Homem morre após passar mal na avenida Clodoaldo Garcia

Vítima de aproximadamente 50 anos não resistiu antes da chegada do Samu; causa provável é infarto fulminante

Alfredo Neto

Segundo relatos de testemunhas, Semilton do Prado teria descido do carro gritando, caiu no meio da via e morreu em seguida. Foto: Divulgação/Redes Sociais.

A morte de um homem de aproximadamente 50 anos foi registrada na manhã desta sexta-feira (12), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Por volta do início da manhã, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informando que um homem estaria passando mal no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Sebastião dos Santos. A equipe foi enviada ao local, mas ao chegar constatou que a vítima já estava sem vida.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e da Polícia Militar foram acionados para isolar a área e preservar o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Segundo relatos de testemunhas, Semilton do Prado teria descido do carro gritando, caiu no meio da via e morreu em seguida. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto fulminante do miocárdio.

Mesmo tudo indicando se tratar, de uma morte natural e não haver indícios de crime, a Polícia Civil irá investigar o caso, devido a morte ter ocorrido em via pública.

