Homem sem identificação morre na UTI após ser encontrado desacordado em via pública

Após oito dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um homem sem identificação faleceu na noite desta terça-feira (18) no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Ele havia sido encontrado desacordado, sem sinais vitais, na madrugada do último dia 10, na Rua Sebastião dos Santos, no cruzamento com a Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, região sul da cidade.

A vítima, que aparentava ter entre 30 e 38 anos, foi localizada por um vigilante que trabalhava na segurança de um alojamento. Acionados, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar e conseguiram estabilizá-lo, encaminhando-o em estado gravíssimo para o hospital.