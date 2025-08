Homem sofre parada cardíaca e recebe atendimento emergencial no Corpo de Bombeiros em Três Lagoas

Poucos minutos depois, a equipe do Samu chegou ao local e se juntou aos bombeiros no atendimento ao paciente. Juntos, os profissionais de saúde trabalharam intensamente para tentar reverter o quadro clínico.

Pouco depois das 8h, um carro com três pessoas — o paciente, sua esposa e seu filho — chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros. O filho pediu ajuda imediata aos militares, explicando que seu pai estava inconsciente e sem sinais vitais. Diante da gravidade da situação, os bombeiros iniciaram prontamente as manobras de reanimação, enquanto aguardavam a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com a Unidade de Suporte Avançado (USA).

Apesar dos esforços das equipes, o homem, que tratava um câncer no pulmão, infelizmente não resistiu. O óbito foi confirmado no local e, por não se tratar de uma ocorrência criminal, não foi necessária a presença da Polícia Civil ou da perícia técnica. Após a emissão do atestado de óbito, uma funerária foi acionada para realizar os procedimentos adequados.

De acordo com informações da família, eles residem na zona rural e, ao perceberem o mal súbito do pai, decidiram levá-lo o mais rápido possível para a cidade. Durante o trajeto, tentaram contato com o Samu na tentativa de encontrar a ambulância no caminho, mas, como isso não foi possível a tempo, optaram por seguir direto ao quartel dos bombeiros, buscando por socorro imediato.