Homem tenta assaltar agência bancária com faca e é preso por segurança e policial à paisana

Por volta das 11h30, Nego Ju entrou na agência armado com uma faca e, aproveitando-se da distração de uma vigilante, aproximou-se pelas costas e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse sua arma.

Um homem de 36 anos, identificado pelo apelido de “Nego Ju”, tentou assaltar uma agência bancária na manhã desta segunda-feira (2), utilizando uma faca. No entanto, ele foi detido por seguranças e por um policial militar à paisana, na avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro de Três Lagoas (MS).

A ação criminosa foi rapidamente frustrada por um colega da vigilante e por um policial militar do Grupo Especial Tático de Motos (Getam), que estava de folga e aguardava atendimento na agência. Ao perceber a tentativa de assalto, ele interveio.

Foi necessário o uso da força, tanto por parte do segurança quanto do policial, para desarmar e conter o suspeito até a chegada de uma viatura da Polícia Militar. No local, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).Nego Ju foi preso em flagrante por roubo na forma tentada.