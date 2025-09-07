Veículos de Comunicação
Costa Leste

Hospitais discutem regionalização e estratégias para fortalecer atendimento

Saúde busca integração para atender mais e melhor, principalmente, pacientes de alta e média complexidade

Kelly Martins

Saúde busca integração para atender mais e melhor, principalmente, pacientes de alta e média complexidade. Foto: Divulgação/Assessoria.
Saúde busca integração para atender mais e melhor, principalmente, pacientes de alta e média complexidade. Foto: Divulgação/Assessoria.

A saúde pública da região da Costa Leste vive um momento de transformação. O debate sobre a regionalização do atendimento hospitalar e os caminhos para modernizar os serviços de saúde está ganhando força, especialmente diante das rápidas mudanças tecnológicas e da crescente demanda da população. O assunto foi colocado em evidência durante a II Conferência Regional dos Hospitais, realizada em Três Lagoas, ocasião em que os diretores hospitalares defenderam uma integração mais eficiente entre municípios, principalmente, diante do aumento da demanda e da sobrecarga nos grandes centros.

Para o diretor geral do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, a transição já está em curso e exige preparo. “Os hospitais vivem um momento de mudança. A tecnologia evolui rápido, a inteligência artificial já está batendo à porta, e o desafio é oferecer serviços diferenciados, com agilidade e qualidade. Somos referência para 13 municípios do Bolsão e contamos com mil colaboradores e 300 médicos em tempo integral. Isso nos permite investir em especialidades que desafogam os grandes centros, como Campo Grande”, destacou.

A proposta de descentralização também é defendida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). João Ricardo Tonini, titular da assessoria técnica médica da pasta, reforça que a região Costa Leste é estratégica dentro do projeto estadual. “Estamos estruturando um modelo em que Três Lagoas assume a referência em alta complexidade, apoiando os municípios vizinhos. Já as cidades com maior capacidade devem assumir a média complexidade, evitando sobrecarga e garantindo equidade no atendimento”, explicou.

Nesse contexto, hospitais como o Auxiliadora e o Hospital Regional surgem como polos essenciais para distribuir a grande demanda, formando um eixo de apoio que equilibra serviços e amplia a capacidade de resposta da rede. A ideia é que a população tenha acesso a cuidados de alta complexidade mais próximos, sem depender exclusivamente da capital.

A conferência foi realizada pelo Comitê Regional de Hospitais da Costa Leste de MS, uma entidade que visa integrar e fortalecer a rede hospitalar da região.

