Hospital Auxiliadora, 106 anos de uma história que marca o tempo

Inaugurado por D. Aquino Corrêa, então governador da província de Mato Grosso, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, transformado alguns anos depois de associação beneficente, ao longo destes anos presta relevantes e indispensáveis serviços à população de Três Lagoas. Médicos e freiras da congregação Filhas de Maria Auxiliadora no exercício da medicina, na administração e manutenção de seu funcionamento e amparo àqueles que necessitavam de seus serviços, devotam suas vidas, suas experiências e dão mostras de uma dedicação sem fim. Como pode e com os recursos que dispõe, o Hospital Auxiliadora, ao longo dos anos, está cumprindo sua missão humanitária em assistir doentes. Se agiganta com o seu corpo clínico e estrutura a cada dia que passa e mostra eficiência na prestação de serviços que contam com o apoio de qualificados auxiliares. Nunca se deu por vencido diante dos desafios e percalços para salvar vidas, curar doenças, amenizar dores, tudo faz para recuperar a saúde daqueles que o procuram. E, com determinação enfrenta as agruras pelas quais passa o setor de saúde em todos os níveis do país, que vão entre tantas demandas desde o estabelecimento de tabelamento pela remuneração da prestação de serviços considerados irrisórias pelo sistema público de saúde até os desafios para a sua modernização.

É reconhecido que pelos seus serviços ao longo de mais de um século de funcionamento salvando vidas. A missão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ao longo destes longos anos sempre foi a de vencer desafios. E, não é por acaso que se tornou um hospital referência para toda a região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul como para cidades vizinhas a Três Lagoas. Investiu com determinação na melhoria da sua estrutura física ampliando sua área construída, instalou setores para serviços especializados, e instalou modernos equipamentos de diagnóstico e controle do estado clínico de seus pacientes. Ano após ano, tem obstinadamente ampliado suas instalações físicas para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento populacional de Três Lagoas.