Hospital Auxiliadora anuncia novos investimentos e ampliações

Além do raio X digital, o hospital se prepara para substituir o outro equipamento analógico por uma nova tomografia digital — parte de um pacote de investimentos de R$ 8,6 milhões por meio Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), viabilizado com apoio do deputado federal Geraldo Resende. A verba também contempla a aquisição de aparelhos cirúrgicos e a modernização do centro cirúrgico. “Vamos trazer mais um tomógrafo e ampliar significativamente nossa estrutura com equipamentos de última geração”, afirmou Calderón.

Um dos destaques é o novo aparelho de raio X digital, adquirido com recursos de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke. “É um equipamento de última geração, que oferece mais agilidade, segurança e qualidade nas imagens. Trocamos um aparelho que tinha mais de 50 anos”, explicou o diretor geral do hospital, Marco Antônio Calderón. Segundo ele, o antigo equipamento era analógico e exigia um processo manual de revelação das imagens. Agora, tudo acontece de forma instantânea e com precisão.



A ampliação estrutural também está nos planos. Uma nova unidade materno-infantil será construída com maternidade, leitos de gestantes de alto risco (GAR), UTI neonatal, banco de leite e cinco salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto). A proposta foi apresentada recentemente à equipe técnica do Governo do Estado, que trabalha na habilitação do novo serviço.



O hospital também prevê um salto na infraestrutura física, com a construção de uma nova ala vertical. A base do novo prédio, onde funcionará o serviço de radioterapia, já está sendo preparada para comportar até seis pavimentos no futuro.

Na área de hemodiálise, o número de estações será ampliado de 20 para 30, em resposta à crescente demanda. Atualmente, o hospital atende cerca de 1.200 pacientes em tratamento dialítico, mas enfrenta dificuldades de espaço e equipamentos para atender a todos.



O Hospital Auxiliadora também se destaca no cenário estadual com sua certificação de qualidade. É o primeiro hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul a alcançar o nível 2 de acreditação pela ONU e, até o final de agosto, espera conquistar o nível 3.



Segundo Calderón, o hospital vive uma verdadeira transformação. “Quando cheguei aqui, em 2016, tínhamos 600 funcionários. Hoje somos 1.007 colaboradores e 280 médicos. Ampliamos serviços, investimos em tecnologia e seguimos focados no resultado que importa, a saúde do nosso paciente”, concluiu.