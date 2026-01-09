Hospital Auxiliadora capta R$ 10,6 milhões via imposto de renda para radioterapia em Três Lagoas

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10.658.492,00 por meio de doações de imposto de renda para implantar um serviço de radioterapia com acelerador linear, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta da Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

Além da compra do equipamento, R$ 8 milhões estão destinados à construção do bunker que abrigará o acelerador linear, estrutura indispensável para garantir a blindagem e a segurança radiológica. O investimento inclui recursos federais, estaduais e emendas parlamentares.