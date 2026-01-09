Hospital Auxiliadora capta R$ 10,6 milhões via imposto de renda para radioterapia em Três Lagoas

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10.658.492,00 por meio de doações de imposto de renda para implantar um serviço de radioterapia com acelerador linear, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta da Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
Além da compra do equipamento, R$ 8 milhões estão destinados à construção do bunker que abrigará o acelerador linear, estrutura indispensável para garantir a blindagem e a segurança radiológica. O investimento inclui recursos federais, estaduais e emendas parlamentares.
O financiamento é feito por meio de doações de imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas. Cada contribuinte pode destinar até 1% do imposto devido ao PRONON, voltado à atenção oncológica, e 1% ao Pronas/PCD, programa de apoio à saúde de pessoas com deficiência. O sistema permite que empresas e cidadãos contribuam sem custos adicionais, direcionando o valor diretamente à instituição beneficiada.
Além do Hospital Auxiliadora, outras instituições de Mato Grosso do Sul foram contempladas com recursos para projetos oncológicos e de reabilitação de pessoas com deficiência. Entre elas estão a Fundação Carmem Prudente e o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, em Campo Grande, a Apae de Aparecida do Taboado, a Associação Pestalozzi de Aquidauana e a Apae de Corumbá. O total de recursos destinados a instituições de saúde do Estado chega a R$ 22.062.993,41.