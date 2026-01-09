Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Oncologia

Hospital Auxiliadora capta R$ 10,6 milhões via imposto de renda para radioterapia em Três Lagoas

Doações do imposto de renda permitirão ao hospital adquirir equipamento de alta tecnologia e ampliar tratamento oncológico na região.

Ana Cristina Santos

Hospital Auxiliadora receberá R$ 10,6 milhões para implantar serviço de radioterapia em Três Lagoas - Foto- Arquivo
Hospital Auxiliadora receberá R$ 10,6 milhões para implantar serviço de radioterapia em Três Lagoas - Foto- Arquivo

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10.658.492,00 por meio de doações de imposto de renda para implantar um serviço de radioterapia com acelerador linear, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta da Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

Além da compra do equipamento, R$ 8 milhões estão destinados à construção do bunker que abrigará o acelerador linear, estrutura indispensável para garantir a blindagem e a segurança radiológica. O investimento inclui recursos federais, estaduais e emendas parlamentares.

Notícias Relacionadas

O financiamento é feito por meio de doações de imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas. Cada contribuinte pode destinar até 1% do imposto devido ao PRONON, voltado à atenção oncológica, e 1% ao Pronas/PCD, programa de apoio à saúde de pessoas com deficiência. O sistema permite que empresas e cidadãos contribuam sem custos adicionais, direcionando o valor diretamente à instituição beneficiada.

Além do Hospital Auxiliadora, outras instituições de Mato Grosso do Sul foram contempladas com recursos para projetos oncológicos e de reabilitação de pessoas com deficiência. Entre elas estão a Fundação Carmem Prudente e o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, em Campo Grande, a Apae de Aparecida do Taboado, a Associação Pestalozzi de Aquidauana e a Apae de Corumbá. O total de recursos destinados a instituições de saúde do Estado chega a R$ 22.062.993,41.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos