Hospital Auxiliadora celebra 106 anos com festa, gratidão e reconhecimento à comunidade

Num amanhecer repleto de emoção e simbolismo, a banda marcial Cristo Redentor acordou Três Lagoas na segunda-feira (19) para dar início às celebrações dos 106 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Fundado em 1919, com o esforço e a solidariedade da comunidade local, o hospital se tornou um dos principais símbolos de cuidado, fé e compromisso da cidade.

A programação festiva envolve ações ao longo da semana e busca homenagear todos que ajudaram a construir essa trajetória centenária — de religiosas e profissionais da saúde a colaboradores anônimos e pacientes que confiaram sua vida à instituição.

Durante a tradicional alvorada festiva, o prefeito Cassiano Maia fez questão de destacar o papel cada vez mais relevante do hospital na oferta de serviços de saúde de qualidade e alta complexidade à população. “Estamos muito felizes com os 106 anos do Hospital Auxiliadora. A gente vê o quanto ele vem evoluindo, trazendo mais modernidade, tecnologia e saúde especializada para Três Lagoas. Precisamos caminhar juntos para que o hospital continue sendo referência e oferecendo uma saúde digna a todos”, afirmou o prefeito.

Hoje com quase mil funcionários e 270 médicos em seu corpo clínico, o Hospital Auxiliadora ocupa praticamente um quarteirão inteiro no coração da cidade. Para o diretor-geral, Marco Antônio Caldeirão, o crescimento da instituição é resultado de muito trabalho e da continuidade do sonho das fundadoras.

“É uma felicidade imensa ver o hospital, que nasceu junto com a cidade, chegar até aqui. Sabemos das dificuldades que enfrentamos para manter a estrutura, mas temos orgulho de ser um hospital que se constrói todos os dias com sacrifício, carinho e responsabilidade”, declarou.