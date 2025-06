Hospital Auxiliadora inaugura Pronto Atendimento 24h em Água Clara

A saúde pública de Água Clara deu um importante passo na noite de quinta-feira (26), com a inauguração oficial do novo Pronto Atendimento 24 horas, sob gestão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). A unidade, equipada com estrutura moderna, equipe médica especializada e o primeiro tomógrafo instalado na cidade, representa um avanço significativo na assistência à população da região Leste de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades políticas, representantes de empresas parceiras, profissionais da saúde e moradores da cidade. A solenidade foi aberta com a apresentação da Banda Marcial de Água Clara, seguida pelo pronunciamento da diretora-presidente do HNSA, irmã Ivone Ranghetti, que destacou o compromisso da instituição com a comunidade.

“Este é um momento de profunda gratidão. Estamos entregando um espaço que simboliza tecnologia, acolhimento e o espírito salesiano de servir com amor e competência”, afirmou.

O diretor técnico do hospital, Delso do Nascimento, ressaltou o impacto direto da nova estrutura na qualidade dos atendimentos.

“Agora, Água Clara conta com uma unidade preparada para diagnósticos rápidos e precisos, o que traz mais agilidade e segurança para os casos de urgência e emergência.”

Empresas parceiras também foram homenageadas durante o evento. Representando a iniciativa privada, o empresário Carlos Leituga Júnior, da Leituga Saúde, elogiou a união entre instituições públicas e privadas.

“É uma honra contribuir com um projeto que melhora diretamente a vida das pessoas.” Durante sua fala, ele ainda doou um violão autografado pela dupla Bruno & Marrone, que será utilizado para arrecadar recursos para o hospital, que é filantrópico.

Cristiane Nascimento, proprietária da Labormed, também reforçou a importância do apoio institucional.

“A nossa missão é salvar vidas, e apoiar quem faz isso diariamente é motivo de orgulho para nossa equipe.”

O diretor geral do HNSA, Marco Calderon, enfatizou o esforço conjunto que tornou o projeto possível.