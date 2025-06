Hospital Auxiliadora oferece atendimento odontológico e cirurgia bucomaxilofacial

Casos de trauma facial, comuns em acidentes de moto e bicicleta elétrica, também são atendidos. “São pacientes que precisam de reconstrução com placas e parafusos. Com o serviço aqui em Três Lagoas, evitamos o deslocamento até Campo Grande ou Dourados, garantindo agilidade e conforto no tratamento”, afirmou Danilo.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, Jaqueline e Danilo explicaram que o serviço funciona no Ambulatório de Especialidades Médicas do hospital e atende em período integral, inclusive aos sábados até às 11h. “Oferecemos desde procedimentos básicos, como limpeza e extração dentária, até cirurgias mais avançadas, como remoção de dentes inclusos, implantes, traumas faciais e correções ortognáticas”, explicou Massocato.

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas passou a contar com um novo serviço odontológico especializado em cirurgia e reabilitação bucomaxilofacial. A equipe, formada pelos cirurgiões-dentistas Jaqueline Hassumi, Danilo Massocato, realiza atendimentos tanto ambulatoriais quanto hospitalares, com foco em casos simples e complexos, incluindo pacientes com necessidades especiais.

Outro diferencial é o suporte a pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia ou radioterapia. “Fazemos avaliação prévia e utilizamos laser intraoral para prevenir mucosites e outras complicações bucais”, explicou Hassumi. Além disso, são realizados atendimentos de dor na articulação temporomandibular (ATM) e planejamento de cirurgias ortognáticas para correção do encaixe dentário.

O atendimento é particular, com descontos especiais pelo Cartão do Bem, oferecido pelo hospital. Ainda não está disponível via SUS, mas poderá ser oferecido futuramente caso o serviço seja contratado pelo município ou estado.

A equipe atende de segunda a sábado no Ambulatório de Especialidades do Hospital Auxiliadora, localizado na Rua Paranaíba, esquina com a Rua Sabino José da Costa. “Estamos à disposição da população de Três Lagoas e da região. É uma honra trazer esse serviço inovador e contribuir para a saúde bucal da nossa comunidade”, disse.