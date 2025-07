Hospital Auxiliadora pede ajuda para identificar paciente internado após ser encontrado desacordado

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, está pedindo a colaboração da população para identificar um homem que deu entrada na unidade desacordado na tarde da última quarta-feira, dia 3 de julho, por volta das 17h40.

Segundo informações do setor de Serviço Social do hospital, o paciente é branco, tem aproximadamente 1,73 metro de altura, pesa cerca de 60 quilos e possui o corpo magro. Ele apresenta uma cicatriz visível no queixo e tem uma tatuagem no braço esquerdo com o nome Douglas.