Hospital Auxiliadora terá radioterapia com instalação de acelerador linear

A luta contra o câncer em Três Lagoas pode ganhar um importante reforço nos próximos meses. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora deu mais um passo decisivo para se tornar referência regional no tratamento oncológico, com o cadastro no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), para a instalação de um acelerador linear, equipamento essencial para o tratamento com radioterapia.

O projeto faz parte do plano de criação de um centro de alta complexidade em oncologia com 1.300 m², ampliando o atendimento já prestado pela unidade, que atualmente oferece tratamento de quimioterapia. A expectativa é que, com a instalação do novo equipamento, o hospital passe a oferecer também a radioterapia, completando a linha de cuidado para pacientes oncológicos.

Segundo o diretor-geral do hospital, Marco Antônio Calderon, a obra já tem recursos garantidos, são R$ 6 milhões viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende, somados a R$ 2 milhões de contrapartida do Governo do Estado. Esses valores serão utilizados na construção do bunker, estrutura especializada que abrigará o acelerador linear.

O processo, no entanto, envolve uma série de etapas técnicas e autorizações. “Já fizemos as plantas, a Vigilância Sanitária solicitou pequenas alterações, que estamos entregando hoje. Depois disso, precisamos da autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para iniciar a obra”, explicou o diretor. Com a liberação, será feito o convênio com o Estado e a licitação da empresa responsável pela construção.