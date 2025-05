Hospital Regional amplia UTIs pediátricas diante do aumento de casos de síndrome respiratória

O Hospital Regional de Três Lagoas inaugurou nesta quinta-feira (15) dez novos leitos de UTI pediátrica para atender a crescente demanda por internações causadas por síndromes respiratórias agudas. O diretor-geral da unidade, Henrique Schultz, explicou em entrevista ao RCN Notícias como foi possível concretizar essa ampliação emergencial, fruto de uma parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo Henrique, a decisão veio após um estudo de viabilidade solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde. “Fizemos o levantamento técnico, logístico e de pessoal, e conseguimos inaugurar os novos leitos na quinta-feira, às 7h da manhã. Em duas horas, quatro pacientes já estavam internados. A demanda é muito alta”, afirmou.

O cenário atual é preocupante: crianças com doenças respiratórias aguardavam por vagas na UTI pediátrica, o que motivou a Secretaria de Estado a acionar o hospital de Três Lagoas. “Assim que inseri os dados no sistema de regulação estadual, sete crianças já estavam na fila esperando transferência”, revelou o diretor.

A nova ala é fruto de um esforço coletivo que envolveu desde a aquisição de equipamentos até a contratação emergencial de profissionais especializados, incluindo intensivistas pediátricos — uma mão de obra escassa em todo o país. “Foi um desafio, mas conseguimos formar uma equipe completa. Inclusive, nosso responsável técnico veio de Presidente Prudente, São Paulo”, pontuou Henrique.