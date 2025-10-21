Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Nota

Hospital Regional de Três Lagoas esclarece informações sobre caso de suposto abuso sexual infantil

De acordo com a instituição, paciente está sob acompanhamento médico e recebe assistência necessária

Pedro Tergolino

Hospital Regional divulgou nota oficial, nesta terça-feira (21), esclarecendo que, até o momento, não há diagnóstico que confirme qualquer tipo de abuso. Foto: Arquivo.
Hospital Regional divulgou nota oficial, nesta terça-feira (21), esclarecendo que, até o momento, não há diagnóstico que confirme qualquer tipo de abuso. Foto: Arquivo.

Um caso inicialmente tratado como suposto abuso sexual infantil mobilizou autoridades em Três Lagoas na tarde de segunda-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, uma conselheira tutelar foi acionada pelo Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé após uma menina de três anos dar entrada na unidade com sintomas que, em um primeiro momento, levantaram suspeita de violência.

A médica responsável pelo atendimento acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou a situação e encaminhou o fato à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A Polícia Civil iniciou as investigações, mantendo o caso sob sigilo por envolver uma criança.

Entretanto, o Hospital Regional divulgou uma nota oficial à imprensa, nesta terça-feira (21), esclarecendo que, até o momento, não há diagnóstico que confirme qualquer tipo de abuso sexual. De acordo com a unidade hospitalar, a paciente está sob acompanhamento médico e recebe toda a assistência necessária.

Notícias Relacionadas

A nota reforça que “a criança não apresenta lesões compatíveis com violência e que entre as hipóteses clínicas avaliadas está a possibilidade de infecção urinária grave, condição que pode causar sintomas semelhantes aos inicialmente observados”, diz trecho.

O hospital reforçou que todas as medidas adotadas seguiram os protocolos técnicos e legais, incluindo a notificação às autoridades competentes. Dessa forma, “a instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a transparência”, aponta a nota.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos