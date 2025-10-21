Hospital Regional de Três Lagoas esclarece informações sobre caso de suposto abuso sexual infantil

Um caso inicialmente tratado como suposto abuso sexual infantil mobilizou autoridades em Três Lagoas na tarde de segunda-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, uma conselheira tutelar foi acionada pelo Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé após uma menina de três anos dar entrada na unidade com sintomas que, em um primeiro momento, levantaram suspeita de violência.

A médica responsável pelo atendimento acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou a situação e encaminhou o fato à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A Polícia Civil iniciou as investigações, mantendo o caso sob sigilo por envolver uma criança.

Entretanto, o Hospital Regional divulgou uma nota oficial à imprensa, nesta terça-feira (21), esclarecendo que, até o momento, não há diagnóstico que confirme qualquer tipo de abuso sexual. De acordo com a unidade hospitalar, a paciente está sob acompanhamento médico e recebe toda a assistência necessária.