Hospital Regional de Três Lagoas está entre os 100 melhores do Brasil

Duas importantes unidades de saúde pública de Mato Grosso do Sul conquistaram um lugar na lista dos 100 melhores hospitais do Brasil. A avaliação, realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), considerou uma série de critérios técnicos e de atendimento, resultando em um reconhecimento histórico para a saúde sul-mato-grossense.

A conquista reflete o objetivo do governo estadual de descentralizar a saúde, levando assistência de qualidade a todas as regiões. Entre as instituições mais bem avaliadas do país estão o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, e o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, em Ponta Porã.

Letícia Carneiro, atual diretora-geral do Hospital Regional de Três Lagoas, possui uma ligação direta com o sucesso de ambas as unidades. Antes de assumir a gestão na Costa Leste, ela atuou como diretora-geral na unidade de Ponta Porã. Para a gestora, o prêmio é fruto de um esforço conjunto.

“Se trata de um trabalho coletivo. Por trás de tudo isso, existe uma equipe engajada. Claro que temos ferramentas e métodos que foram avaliados para concretizar o título, mas eu acho que é realmente a construção e a evolução que aconteceram”, afirma Letícia.

Segundo a diretora, a gestão focada em resultados começou a ser desenhada há quase quatro anos, com clareza sobre onde se queria chegar. Ela enfatiza que o sucesso do atendimento na ponta (realizado por médicos e enfermeiros), depende de um alicerce administrativo sólido, que garanta insumos, materiais e saúde financeira, especialmente em uma unidade 100% SUS com recursos limitados.

Inaugurado em junho de 2022, o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé apresenta números que justificam o reconhecimento nacional. Com uma estrutura de mais de 26 mil metros quadrados, a unidade conta com:

Mais de 760 colaboradores diretos e indiretos.

10 salas de cirurgia.

Mais de 6.200 procedimentos cirúrgicos já realizados.

Referência em cardiologia, com quase 2 mil procedimentos na especialidade.

Capacidade para exames de alta complexidade, como ressonância magnética e hemodinâmica.

Para além dos números e da infraestrutura, os colaboradores destacam a humanização como peça-chave. Wellington Silva, supervisor administrativo que acompanha o hospital desde o início, reforça que estar entre os melhores do país não é apenas um prêmio, mas um compromisso diário com a vida, a inovação e o bem-estar dos pacientes.