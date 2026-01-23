Veículos de Comunicação
Conquista

Hospital Regional de Três Lagoas está entre os 100 melhores do Brasil

A conquista reflete o objetivo do governo estadual de descentralizar a saúde, levando assistência de qualidade a todas as regiões

Pedro Tergolino

O reconhecimento do Ibross reforça o papel estratégico do Hospital Regional da Costa Leste para a saúde de Três Lagoas e de toda a região. Foto: Arquivo.
Duas importantes unidades de saúde pública de Mato Grosso do Sul conquistaram um lugar na lista dos 100 melhores hospitais do Brasil. A avaliação, realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), considerou uma série de critérios técnicos e de atendimento, resultando em um reconhecimento histórico para a saúde sul-mato-grossense.

A conquista reflete o objetivo do governo estadual de descentralizar a saúde, levando assistência de qualidade a todas as regiões. Entre as instituições mais bem avaliadas do país estão o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, e o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, em Ponta Porã.

Letícia Carneiro, atual diretora-geral do Hospital Regional de Três Lagoas, possui uma ligação direta com o sucesso de ambas as unidades. Antes de assumir a gestão na Costa Leste, ela atuou como diretora-geral na unidade de Ponta Porã. Para a gestora, o prêmio é fruto de um esforço conjunto.

“Se trata de um trabalho coletivo. Por trás de tudo isso, existe uma equipe engajada. Claro que temos ferramentas e métodos que foram avaliados para concretizar o título, mas eu acho que é realmente a construção e a evolução que aconteceram”, afirma Letícia.

Segundo a diretora, a gestão focada em resultados começou a ser desenhada há quase quatro anos, com clareza sobre onde se queria chegar. Ela enfatiza que o sucesso do atendimento na ponta (realizado por médicos e enfermeiros), depende de um alicerce administrativo sólido, que garanta insumos, materiais e saúde financeira, especialmente em uma unidade 100% SUS com recursos limitados.

Inaugurado em junho de 2022, o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé apresenta números que justificam o reconhecimento nacional. Com uma estrutura de mais de 26 mil metros quadrados, a unidade conta com:

  • Mais de 760 colaboradores diretos e indiretos.
  • 10 salas de cirurgia.
  • Mais de 6.200 procedimentos cirúrgicos já realizados.
  • Referência em cardiologia, com quase 2 mil procedimentos na especialidade.
  • Capacidade para exames de alta complexidade, como ressonância magnética e hemodinâmica.

Para além dos números e da infraestrutura, os colaboradores destacam a humanização como peça-chave. Wellington Silva, supervisor administrativo que acompanha o hospital desde o início, reforça que estar entre os melhores do país não é apenas um prêmio, mas um compromisso diário com a vida, a inovação e o bem-estar dos pacientes.

A colaboradora Letícia Carneiro reforça essa visão.

“O que eu mais vejo aqui dentro é a humanização, que o hospital sempre priorizou. É lindo ver o hospital ganhando tantos méritos porque realmente é merecedor”.

O enfermeiro Guilherme Santos também celebra a conquista, destacando a gratificação de trabalhar em um local bem estruturado e poder contribuir para elevar o nível da instituição.

O reconhecimento do Ibross reforça o papel estratégico do Hospital Regional da Costa Leste para a saúde de Três Lagoas e de toda a região. Contudo, a diretora-geral alerta que a visibilidade traz novas responsabilidades.

“A cobrança aumenta de dentro para fora e de fora para dentro. Temos que estar sempre preparados, porque o paciente vai querer mais”, analisa Letícia Carneiro.

O resultado final traduz-se em mais qualidade, segurança e dignidade no atendimento à população, validando o modelo de gestão aplicado nas unidades estaduais.

