Hospital Regional de Três Lagoas expande atendimento com novas especialidades neurológicas

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, anunciou a ampliação de seus serviços médicos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. A partir do dia 1º de março, a unidade passou a oferecer atendimento em novas especialidades neurológicas, incluindo neurocirurgia, neurologia clínica, neurointervencionismo e neurologia ambulatorial.

Segundo o diretor-geral do hospital, Henrique Schultz, essa conquista é fruto de um planejamento iniciado ainda em 2024, com o objetivo de fortalecer a regionalização da saúde e reduzir a necessidade de transferência de pacientes para Campo Grande. Atualmente, o único hospital que oferece neurointervenção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado é a Santa Casa da capital.

A equipe responsável pelo novo serviço será composta, em sua maioria, por médicos de Três Lagoas, que já atuavam no hospital em pequena escala. Com a ampliação, esses profissionais estarão disponíveis para atendimento contínuo, incluindo plantões 24 horas em neurocirurgia e atendimento presencial em neurologia clínica e neurointervencionismo.

O impacto dessa novidade é significativo. Apenas com a ampliação da cardiologia nos últimos anos, o hospital conseguiu reduzir em mais de 40% as transferências para Campo Grande. Com a nova equipe de neurologia, a expectativa é diminuir essas transferências em pelo menos mais 35%.