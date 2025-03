Hospital Regional de Três Lagoas faz 1ª cirurgia neurológica em novo setor

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) segue avançando na ampliação da assistência neurológica com a consolidação da neurologia no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas. Após iniciar o atendimento especializado em neurologia no dia primeiro de março, o hospital já realizou sua primeira cirurgia na especialidade: uma craniotomia, consolidando Três Lagoas como polo de referência para toda a região.

Visita técnica contou com a superintendente de Gestão Estratégica, Maria Angélica Benetasso; e equipe da Assessoria Técnica Médica: o titular, Dr. João Ricardo Tognini, e Dr. Rodrigo Quadros.

Nesta semana, equipe da SES esteve na unidade para definir protocolos para a nova modalidade de atendimento. A primeira intervenção cirúrgica feita na unidade, a craniotomia, é um procedimento que consiste na retirada de parte do osso do crânio para acessar o cérebro.

A cirurgia foi realizada na última quarta-feira (5) em um paciente de 62 anos, que sofreu uma queda da própria altura, e durou 45 minutos. A equipe médica especializada contou com suporte completo para garantir a segurança do paciente e a qualidade do procedimento.

A inclusão da neurologia dentro do modelo de regionalização da saúde faz parte do processo de descentralizar os atendimentos de alta complexidade, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes. Agora, moradores da Costa Leste contam com um serviço especializado mais próximo, garantindo mais agilidade e qualidade na assistência.

O fortalecimento da especialidade em Três Lagoas como polo de referência reafirma o compromisso da SES em estruturar os hospitais regionais e interiorizar serviços médicos antes concentrados na Capital. “A Neurologia sempre foi um sonho para nós, e agora estamos empenhados em continuar aperfeiçoando o que fazemos aqui”, pontuou o diretor-geral do hospital, Henrique Schultz.