Hospital Regional de Três Lagoas realiza plantio de árvores em ação de compromisso com o futuro sustentável

O Hospital Regional de Três Lagoas, Magid Thomé, promoveu a ação “Crescer Juntos” em alusão ao Dia da Árvore. O evento reuniu autoridades, parceiros e a comunidade para marcar, com o plantio coletivo de mudas de Oiti, o compromisso da instituição com a sustentabilidade e o cuidado coletivo.

Coordenador de Políticas Ambientais e de Sustentabilidade em Saúde do hospital, Fernando Rufino destaca o simbolismo do nome “Crescer Juntos”.

“O plantio de uma árvore marca o início de um ciclo. Quando unimos forças em torno da sustentabilidade, multiplicamos resultados e deixamos um legado para as próximas gerações”, pontuou.

Diretora-geral do hospital, Leticia Carneiro ressaltou que saúde vai além da ausência de doenças e envolve iniciativas sociais e ambientais.

“Nossa gestão compartilha do compromisso com a sustentabilidade e conta com o apoio das entidades e parceiros aqui presentes para multiplicar esse impacto”.

Adesão

Durante a programação, representantes de cada instituição ao lado da equipe do hospital participaram do plantio de mudas da árvore Oiti na lateral da unidade, simbolizando o início de uma jornada coletiva em defesa da natureza.