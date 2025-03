HPV: prevenção e diagnóstico precoce são essenciais para a saúde pública

Nesta terça-feira (4) é o Dia Internacional de Conscientização do HPV, uma data dedicada a informar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da infecção. O Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível comum, associada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo o de colo do útero. O vírus também pode causar verrugas anogenitais, dependendo do tipo de infecção.

Sinais e Sintomas

Na maioria dos casos, o HPV é assintomático. O vírus pode permanecer latente por meses ou anos antes de se manifestar, especialmente em pessoas com imunidade reduzida. A infecção pode desaparecer espontaneamente em até 24 meses.

As manifestações clínicas podem surgir entre 2 e 8 meses após o contato, mas o tempo de incubação pode chegar a 20 anos. O diagnóstico é feito por exames clínicos e laboratoriais.

Lesões clínicas: verrugas genitais e anais, geralmente indolores, mas que podem causar coceira.

Lesões subclínicas: não visíveis a olho nu e podem estar associadas a tipos de HPV de baixo ou alto risco para câncer.

O vírus pode afetar diferentes regiões do corpo, incluindo vulva, vagina, colo do útero, pênis, ânus e áreas extragenitais, como boca e garganta. Em casos raros, recém-nascidos infectados no parto podem desenvolver lesões na laringe.

Tratamento

O tratamento visa eliminar as lesões, mas não erradica o vírus. As lesões podem desaparecer espontaneamente, permanecer ou aumentar.