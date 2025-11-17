Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Flagrante

Homem é preso pela PRF com 127 medicamentos para emagrecer na BR-262

Motorista admitiu que pegou medicamentos em Ponta Porã com destino a Três Lagoas

Alfredo Neto

Carga de medicamentos para emagrecimento contrabandeados tinham como destino Três Lagoas. Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal.
Carga de medicamentos para emagrecimento contrabandeados tinham como destino Três Lagoas. Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 127 unidades de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira na manhã de sábado (15), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara.

A apreensão ocorreu após a abordagem de um Chevrolet Prisma. Durante a entrevista, o motorista admitiu aos policiais que realizava o transporte dos produtos irregulares, saindo de Ponta Porã com destino a Três Lagoas.

Notícias Relacionadas

Na vistoria, os agentes localizaram os medicamentos, que estavam sendo transportados sem refrigeração adequada e sem qualquer documentação fiscal. Diante das irregularidades, a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para as devidas providências.

A PRF reforça que o transporte e a comercialização de medicamentos sem registro ou autorização representam risco à saúde pública e configuram crime previsto na legislação brasileira.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos