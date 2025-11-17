Homem é preso pela PRF com 127 medicamentos para emagrecer na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 127 unidades de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira na manhã de sábado (15), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara.

A apreensão ocorreu após a abordagem de um Chevrolet Prisma. Durante a entrevista, o motorista admitiu aos policiais que realizava o transporte dos produtos irregulares, saindo de Ponta Porã com destino a Três Lagoas.