Início Três Lagoas JPNews

Risco

IA é a principal preocupação de segurança para os negócios, aponta pesquisa

Ferramenta pode trazer riscos operacionais, legais e reputacionais

Redação RCN67

Essa é a primeira vez que a IA aparece como o principal risco empresarial apontado pelos executivos brasileiros. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Essa é a primeira vez que a IA aparece como o principal risco empresarial apontado pelos executivos brasileiros. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

Um ranking de riscos empresariais elaborado pela seguradora corporativa do Grupo Allianz, a Allianz Commercial, mostra que a inteligência artificial é a principal preocupação do setor de negócios no Brasil. Essa é a primeira vez que a IA aparece como o principal risco empresarial apontado pelos executivos brasileiros.

Segundo o levantamento, a inteligência artificial segue sendo vista como uma poderosa alavanca estratégica para os negócios, mas também como uma fonte crescente de riscos operacionais, legais e reputacionais, superando a capacidade das empresas de estruturar governança, acompanhar a regulação e preparar adequadamente suas equipes.

“Considerando a crescente importância da IA ​​na sociedade e na indústria, não é surpreendente que ela seja o principal fator de variação no Allianz Risk Barometer. Além de trazer enormes oportunidades, seu potencial transformador, aliado à rápida evolução e adoção, está remodelando o cenário de riscos, tornando-se uma preocupação central para empresas”, destacou o CEO da Allianz Commercial, Thomas Lillelund.

As principais preocupações apontadas pelos empresários no ranking são:

Inteligência artificial (32% de citações);

Incidentes cibernéticos (31%);

Mudanças na legislação e regulamentação (28%);

Mudanças climáticas (27%) e

Catástrofes naturais (21%).

*Informações da Agência Brasil.

