Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Icas promove feira ‘Cores do Cerrado’ em Três Lagoas

O evento surgiu em celebração ao Dia do Tatu, comemorado em 13 de agosto

Pedro Tergolino

Além de estandes de mel e atividades de educação ambiental, o evento contou com a inauguração de um mural artístico pintado pelo artista Fernando Berg, que retrata o tatu-canastra, o tamanduá albino e abelhas. Foto: Reprodução/TVC HD.
Além de estandes de mel e atividades de educação ambiental, o evento contou com a inauguração de um mural artístico pintado pelo artista Fernando Berg, que retrata o tatu-canastra, o tamanduá albino e abelhas. Foto: Reprodução/TVC HD.

Na última sexta-feira (13), o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) realizou em Três Lagoas a feira cultural Cores do Cerrado, evento que celebrou a biodiversidade por meio da arte, da educação ambiental e da produção de mel.

O destaque foi a convivência entre apicultores e o tatu-canastra, espécie ameaçada de extinção e considerada um “engenheiro do ecossistema”. A bióloga Gabriela Longo explicou que, inicialmente, havia um conflito entre os apicultores e o animal, que destruía colmeias para se alimentar das larvas das abelhas.

“Descobrimos que quase 75% dos apiários dessa região sofriam ataques do tatu. Nosso papel foi buscar uma forma de coexistência pacífica, promovendo a preservação da espécie e reduzindo prejuízos econômicos aos produtores”, afirmou.

O apicultor Eduardo Moreno reforçou a importância do trabalho de conscientização realizado pelo ICAS.

“Muitos apicultores não tinham essa consciência ambiental. Hoje, entendemos a relevância do tatu-canastra para o ecossistema e buscamos adequar nossos apiários para minimizar os impactos”, disse.

Notícias Relacionadas

Além de estandes de mel e atividades de educação ambiental, o evento contou com a inauguração de um mural artístico pintado pelo artista Fernando Berg, que retrata o tatu-canastra, o tamanduá albino e abelhas.

“A arte, assim como a conservação, abre novos espaços de reflexão e ajuda a proteger a fauna e flora brasileiras”, destacou o muralista.

Para o fiscal ambiental da Semeia, Flávio Fardin, o tatu tem papel fundamental na manutenção do equilíbrio do Cerrado.

“Ele cava diversas tocas ao longo da vida, que depois são utilizadas por mais de 70 outras espécies, incluindo onças e jaguatiricas. Por isso, é chamado de engenheiro do ambiente”, explicou.

O Cores do Cerrado surgiu em celebração ao Dia do Tatu, comemorado em 13 de agosto, e terá murais também em Brasilândia e Ribas do Rio Pardo, reforçando a integração entre comunidade, apicultores e conservação da fauna.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos