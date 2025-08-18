Icas promove feira ‘Cores do Cerrado’ em Três Lagoas

Na última sexta-feira (13), o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) realizou em Três Lagoas a feira cultural Cores do Cerrado, evento que celebrou a biodiversidade por meio da arte, da educação ambiental e da produção de mel.

O destaque foi a convivência entre apicultores e o tatu-canastra, espécie ameaçada de extinção e considerada um “engenheiro do ecossistema”. A bióloga Gabriela Longo explicou que, inicialmente, havia um conflito entre os apicultores e o animal, que destruía colmeias para se alimentar das larvas das abelhas.

“Descobrimos que quase 75% dos apiários dessa região sofriam ataques do tatu. Nosso papel foi buscar uma forma de coexistência pacífica, promovendo a preservação da espécie e reduzindo prejuízos econômicos aos produtores”, afirmou.

O apicultor Eduardo Moreno reforçou a importância do trabalho de conscientização realizado pelo ICAS.