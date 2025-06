Idosa é condenada a 17 anos por matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido em Selvíria

Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos, foi condenada nesta quarta-feira (11) a 17 anos e 10 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

O julgamento aconteceu no Fórum de Três Lagoas e foi presidido pelo juiz Rodrigo Pedrini, da 1ª Vara Criminal. O júri teve início às 8h30 e se estendeu até às 18h30. O crime ocorreu no dia 22 de maio de 2023, no município de Selvíria (MS). Quatro dias após o assassinato, Aparecida foi presa.

Segundo as investigações, ela matou, esquartejou e ocultou o corpo do marido, Antônio Ricardo Cantarin, de 64 anos. Em depoimento à Polícia Civil, Aparecida afirmou que vivia um relacionamento conturbado e era vítima de agressões constantes por parte do marido.

Durante o júri, a acusação exibiu um vídeo em que a ré confessa o crime na delegacia, relatando em detalhes como matou e desmembrou o corpo da vítima. A promotoria, representada pelo promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite e pelo assistente de acusação Dr. Elton Vinícius Barbosa Santiago, sustentou a tese de que o crime foi premeditado.