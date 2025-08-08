Idosa morre durante incêndio em residência de Inocência

Uma idosa de 73 anos, identificada como Aparecida Rosalina da Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (8), após um incêndio atingir a residência onde ela vivia, na rua 4 de Abril, bairro Vila Rica, em Inocência, região leste de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações apuradas, outras duas pessoas estavam no imóvel no momento do incidente: uma mulher de 40 anos e um homem de 48 anos, este com deficiência visual. O casal teria percebido o início das chamas e conseguiu sair da casa, acionando o socorro.

Dois caminhões-pipa — um da Prefeitura Municipal e outro da empresa Eldorado Celulose e Papel — foram utilizados no combate ao fogo. A Polícia Civil foi acionada e, durante a perícia inicial no local, os investigadores encontraram o corpo da vítima no interior da residência.