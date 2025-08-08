Idosa morre durante incêndio em residência de Inocência

Uma idosa de 73 anos, identificada como Aparecida Rosalina da Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (8), após um incêndio atingir a residência onde ela vivia, na rua 4 de Abril, bairro Vila Rica, em Inocência, região leste de Mato Grosso do Sul.
Conforme informações apuradas, outras duas pessoas estavam no imóvel no momento do incidente: uma mulher de 40 anos e um homem de 48 anos, este com deficiência visual. O casal teria percebido o início das chamas e conseguiu sair da casa, acionando o socorro.
Dois caminhões-pipa — um da Prefeitura Municipal e outro da empresa Eldorado Celulose e Papel — foram utilizados no combate ao fogo. A Polícia Civil foi acionada e, durante a perícia inicial no local, os investigadores encontraram o corpo da vítima no interior da residência.
O filho da idosa, de 50 anos, compareceu à cena logo após o controle do incêndio e reconheceu o corpo da mãe. Ele relatou aos policiais que ela fazia uso de medicamentos para dormir e tinha o hábito de manter velas acesas durante a noite.
A Polícia Militar também esteve presente para realizar o isolamento da área até a chegada dos peritos e da funerária, que fez a remoção do corpo para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Paranaíba.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Inocência para apurar as causas do incêndio e possíveis responsabilidades.