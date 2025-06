Idosa que matou, esquartejou e guardou partes do corpo do marido em geladeira enfrenta júri nesta quarta

A idosa Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos, acusada por matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido, de 64 anos, enfrenta júri popular, nesta quarta-feira (11), no Fórum de Três Lagoas. O julgamento iniciou às 8h30 e a expectativa é de que encerre somente no período da tarde. O homicídio ocorreu em 22 de maio de 2023, no município de Selvíria (MS), e a idosa foi presa, quatro dias após o crime.

A acusada declarou em depoimentos na delegacia que sofria agressões e que tinha um relacionamento conturbado com o marido Antônio Ricardo Cantarin. Durante o júri, conduzido pelo juiz Rodrigo Pedrini, da 1ª Vara Criminal, a acusação exibiu um vídeo em que mostra o momento em que a idosa confessa o assassinato na delegacia e conta, em detalhes, como matou a vítima. Clique aqui e acompanhe o julgamento.

A idosa está presa em Três Lagoas e acompanha o julgamento de forma presencial no Fórum.