Idoso com problemas mentais vive situação desumana após ser abandonado pela família em Três Lagoas

Um idoso de 66 anos vive em situação considerada desumana após ser abandonado pela família no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. O caso foi denunciado por moradores da região, que relatam condições extremamente precárias dentro da residência onde o homem vive sozinho há mais de três anos, convivendo com lixo, fezes humanas e de animais, mau cheiro intenso e riscos à própria saúde.

À primeira vista, o imóvel aparenta estar abandonado, mas, na realidade, abriga o idoso, que enfrenta transtornos mentais e depende quase exclusivamente da solidariedade dos vizinhos para sobreviver. Uma moradora, que prefere não se identificar, conseguiu entrar na casa e descreveu o cenário encontrado.

“É uma situação deplorável, desumana. Tem fezes dele, fezes de animal, lixo doméstico e até lixo eletrônico espalhado por todo lado. O cheiro é muito forte. Ele caiu recentemente, bateu a bacia no chão e está machucado”, relatou.

No mesmo dia, o idoso autorizou que fosse feito um vídeo dentro da residência. Nas imagens, ele aparece segurando um cachorro, apontado pelos vizinhos como o único companheiro constante. Segundo os relatos, apesar de anteriormente resistir a intervenções, o homem agora demonstra vontade de receber ajuda.