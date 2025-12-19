Idoso com problemas mentais vive situação desumana após ser abandonado pela família em Três Lagoas

Um idoso de 66 anos vive em situação considerada desumana após ser abandonado pela família no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. O caso foi denunciado por moradores da região, que relatam condições extremamente precárias dentro da residência onde o homem vive sozinho há mais de três anos, convivendo com lixo, fezes humanas e de animais, mau cheiro intenso e riscos à própria saúde.
À primeira vista, o imóvel aparenta estar abandonado, mas, na realidade, abriga o idoso, que enfrenta transtornos mentais e depende quase exclusivamente da solidariedade dos vizinhos para sobreviver. Uma moradora, que prefere não se identificar, conseguiu entrar na casa e descreveu o cenário encontrado.
“É uma situação deplorável, desumana. Tem fezes dele, fezes de animal, lixo doméstico e até lixo eletrônico espalhado por todo lado. O cheiro é muito forte. Ele caiu recentemente, bateu a bacia no chão e está machucado”, relatou.
No mesmo dia, o idoso autorizou que fosse feito um vídeo dentro da residência. Nas imagens, ele aparece segurando um cachorro, apontado pelos vizinhos como o único companheiro constante. Segundo os relatos, apesar de anteriormente resistir a intervenções, o homem agora demonstra vontade de receber ajuda.
“Ele quer que tirem o lixo, ele pediu ajuda. A gente quer ajudar, mas sem apoio fica impossível”, afirmou a vizinha.
Os moradores contam que, diante da ausência total da família, a vizinhança se organizou para prestar auxílio básico. Marmitas, medicamentos e pequenos curativos são providenciados de forma improvisada.
“Ele vive só, não tem ninguém. Quando se machuca, os vizinhos fazem um mutirão para ajudar. Um leva remédio, outro faz curativo, mas ele está completamente sozinho”, lamentou.
O idoso mora na rua Alaor Garcia e, segundo os vizinhos, a situação se arrasta há anos sem qualquer acompanhamento adequado. O que a comunidade pede agora é uma intervenção urgente do poder público.
“Não é só uma visita, é um resgate. Ele precisa de cuidado, de dignidade”, reforçou um morador.
Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social enviou uma equipe técnica ao local na quarta-feira (17), para acompanhar o caso. Após a visita, foram iniciados contatos com familiares e adotadas medidas conforme os protocolos da secretaria, com o objetivo de garantir o acompanhamento necessário e o encaminhamento adequado da situação. A pasta afirmou ainda que segue monitorando o caso e permanece à disposição para novos esclarecimentos.