Idoso é enganado por namorada de 28 anos e tem prejuízo de R$ 6,5 mil

Um idoso de 68 anos, procurou a Polícia Civil de Três Lagoas, na terça-feira (14) para registrar um boletim de ocorrência por estelionato contra uma mulher de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento.

Segundo o registro policial, a vítima alega ter sido enganado pela jovem mulher, quando emprestou seu CPF na compra de moveis e eletrodoméstico, o fato aconteceu no dia 1° de julho deste ano.

Ainda de acordo com o boletim policial, o idoso foi convencido de ir até a loja onde a mulher precisava de ajuda para comprar uma geladeira, um fogão, uma mesa, um guarda-roupa. No entanto o ‘score’ de crédito estava baixo não conseguia aprovação.

Conforme o relato, um atendente da loja sugeriu que o idoso “emprestasse” seu score para viabilizar a compra, o que significaria apenas autorizar o uso de seu cadastro para liberar o crédito. Sem entender totalmente o procedimento, ele concordou. No entanto, o que ocorreu foi a emissão de um cartão de crédito em nome dele, com reconhecimento facial realizado na hora.