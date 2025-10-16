Idoso é enganado por namorada de 28 anos e tem prejuízo de R$ 6,5 mil

Um idoso de 68 anos, procurou a Polícia Civil de Três Lagoas, na terça-feira (14) para registrar um boletim de ocorrência por estelionato contra uma mulher de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento.
Segundo o registro policial, a vítima alega ter sido enganado pela jovem mulher, quando emprestou seu CPF na compra de moveis e eletrodoméstico, o fato aconteceu no dia 1° de julho deste ano.
Ainda de acordo com o boletim policial, o idoso foi convencido de ir até a loja onde a mulher precisava de ajuda para comprar uma geladeira, um fogão, uma mesa, um guarda-roupa. No entanto o ‘score’ de crédito estava baixo não conseguia aprovação.
Conforme o relato, um atendente da loja sugeriu que o idoso “emprestasse” seu score para viabilizar a compra, o que significaria apenas autorizar o uso de seu cadastro para liberar o crédito. Sem entender totalmente o procedimento, ele concordou. No entanto, o que ocorreu foi a emissão de um cartão de crédito em nome dele, com reconhecimento facial realizado na hora.
Com o cartão recém-criado, foram realizadas compras que incluíam um guarda-roupa, um fogão, uma geladeira e uma mesa, somando R$ 6.506,24. As parcelas ficaram vinculadas ao nome do idoso.
Ainda conforme a ocorrência, após perceber que as faturas começaram a chegar e que a dívida estava em seu nome, ele procurou a mulher e a mãe dela. As duas chegaram a prometer que fariam o pagamento das parcelas, mas não cumpriram e, em seguida, passaram a dificultar o contato, enviando mensagens temporárias e evitando responder às cobranças.
Sem conseguir reaver o dinheiro ou negociar os pagamentos, o idoso decidiu registrar a denúncia. O caso será investigado como estelionato contra idoso, crime previsto no Código Penal, com agravante do Estatuto do Idoso.