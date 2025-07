Idoso morre atropelado na Rodovia Marechal Rondon, em Castilho (SP)

Um idoso, morador do bairro Laranjeiras, em Castilho (SP), morreu após ser atropelado na noite de domingo (29), na Rodovia SP-300 (Marechal Rondon), nas proximidades do município.

Segundo informações, a vítima caminhava às margens da rodovia, carregando uma sacola com latinhas de alumínio, quando foi atingida por um veículo que seguia no sentido São Paulo–Mato Grosso do Sul.

Equipes da concessionária Via Rondon estiveram no local e sinalizaram a via até a chegada das autoridades.