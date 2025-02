IEL oferece vagas de estágio em Três Lagoas e outras cidades de MS

O Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL-MS) está com vagas de estágio abertas em Três Lagoas e outras cidades do Estado. No município, há três oportunidades disponíveis: duas para acadêmicos de Engenharia Mecânica ou Elétrica e uma para estudantes de Marketing.

Ao todo, o IEL-MS oferece mais de 100 vagas distribuídas entre Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Naviraí, Coxim e Ribas do Rio Pardo. Na capital, são 74 oportunidades em diversas áreas, como Direito, Engenharias, Pedagogia, Educação Física, Biomedicina, Enfermagem, Comunicação Social, Arquitetura, Medicina Veterinária, ensino médio e áreas administrativas.

Em Dourados, há 36 vagas para estudantes das áreas de Educação, Administração, Contabilidade, Comunicação Social, Jornalismo, Engenharia Mecânica ou Elétrica e ensino médio. Chapadão do Sul tem duas vagas para ensino médio, enquanto Naviraí oferece uma para Agronomia. Coxim conta com uma vaga para Ciências Contábeis, e Ribas do Rio Pardo disponibiliza uma para Administração ou ensino médio.