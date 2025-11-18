IFMS abre 1.665 vagas em cursos técnicos semipresenciais gratuitos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para 1.665 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos, ofertados na modalidade semipresencial e distribuídos em 17 municípios do Estado. O ingresso é para o primeiro semestre de 2026, e o único requisito é ter concluído o ensino médio.

Os cursos têm duração de um ano (dois semestres) ou um ano e meio (três semestres), com três opções de formação: Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

O edital completo (nº 084/2025) está disponível na Central de Seleção do IFMS, onde constam todas as regras do processo seletivo.

Apesar de serem ofertados na modalidade a distância (EAD), os cursos adotam formato semipresencial:

A maior parte da carga horária é cumprida em ambiente virtual.

O estudante deve participar de um encontro presencial por semana, no período noturno, conforme cronograma definido no edital.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de:

Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Maracaju e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro, exclusivamente na Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.