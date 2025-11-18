IFMS abre 1.665 vagas em cursos técnicos semipresenciais gratuitos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para 1.665 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos, ofertados na modalidade semipresencial e distribuídos em 17 municípios do Estado. O ingresso é para o primeiro semestre de 2026, e o único requisito é ter concluído o ensino médio.
Os cursos têm duração de um ano (dois semestres) ou um ano e meio (três semestres), com três opções de formação: Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
O edital completo (nº 084/2025) está disponível na Central de Seleção do IFMS, onde constam todas as regras do processo seletivo.
Apesar de serem ofertados na modalidade a distância (EAD), os cursos adotam formato semipresencial:
- A maior parte da carga horária é cumprida em ambiente virtual.
- O estudante deve participar de um encontro presencial por semana, no período noturno, conforme cronograma definido no edital.
As vagas estão distribuídas entre os municípios de:
Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Maracaju e Três Lagoas.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro, exclusivamente na Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.
Metade das vagas é destinada a estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas, com subdivisões previstas pela Lei de Cotas, considerando renda, etnia e pessoas com deficiência.
Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas, haverá sorteio eletrônico, transmitido ao vivo pelo YouTube no dia 8 de janeiro de 2026, às 10h.
O resultado final será divulgado em 13 de janeiro.
As matrículas serão realizadas de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, de forma on-line. Toda a documentação necessária está listada no edital.
As aulas têm início previsto entre 16 e 21 de março de 2026.
O IFMS reforça que os cursos subsequentes são uma oportunidade para quem busca qualificação rápida, gratuita e alinhada às demandas do mercado de trabalho.
*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul