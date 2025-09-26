Veículos de Comunicação
Ensino

IFMS abre 45 vagas em plataforma de curso a distância para o 2º semestre de 2025

Cursos disponíveis oferecem flexibilidade para o estudante seguir no próprio ritmo

Redação RCN67

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Foto: Arquivo RCN67.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Foto: Arquivo RCN67.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), abre inscrições para 45 cursos livres, gratuitos e on-line com a matrícula para todos os interessados até o fim deste segundo semestre de 2025.

Os cursos estão disponíveis na plataforma de cursos livres do IFMS e oferecem flexibilidade com cargas horárias que variam de 20 a 60 horas, para que o estudante possa estudar no seu próprio ritmo. Neste semestre, foram adicionados três novos cursos: Primeiros socorros para trabalhadores da educação (40h); Introdução ao Matlab (42h); e Modelagem matemática nas ciências agrárias (50h).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Para efetuar a inscrição, basta acessar a plataforma, preencher o cadastro com: nome, CPF e e-mail e escolher o curso desejado. Os cursos precisam ser concluídos até 17 de dezembro, com o certificado é emitido pelo próprio aluno. Podendo ser utilizado para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas e até como horas complementares em cursos de graduação.

Confira a relação completa de cursos disponíveis:

Álgebra Básica II (20h); Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento (20h); Comunicação Eficaz para Vendas (30h); Conceitos Básicos de Química (20h); Conhecer para Incluir: TEA no contexto educacional (20h);  Criação de pintados em tanques elevados (20h); Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40h); Desenvolvimento Pessoal e Profissional (60h); Diálogos sobre evasão escolar (20h); Diversidade e Relações étnico-raciais (45h); Espanhol: Língua e Cultura (40h); Estratégias de ensino e aprendizagem (20h); Ética e Integridade na Pesquisa (20h); Filosofia Antiga (45h); Formação para Bancas de Heteroidentificação (50h); Formação Pedagógica para EaD (50h); Francês Básico (45h); GeoGebra: Tópicos Fundamentais (50h); Inclusão em ação: AEE (40h); Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas (20h); Iniciação ao Empreendedorismo (20h); Informática Básica (60h); Interdisciplinaridade no Contexto da EPT, A (20h); Introdução a Ciência de Dados (45h); Introdução a Inteligência Artificial (30h); Introdução a Lógica de Programação com Arduino (30h); Introdução ao MATLAB (42h); Introdução à Lógica (45h); Let Us play (20h); Libras Básico (40h); Libras Intermediário (40h); Lógica de programação com arduino intermediário (40h); Luz, Câmera e Animação: stop motion na ciência (30h); Marketing Digital (60h); Matemática Financeira (35h); Matemática: Álgebra Básica (40h); Modelagem 3D de Sólidos: Básico (32h); Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50h); Moodle Básico para Educadores (30h); Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul (20h); Operação dos Tratores Linha 5E (20h); Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40h); Produção de Videoaulas (40h); Programação de Robótica Lego EV3 (20h); Redação e as Bases Científicas (20h).

*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

