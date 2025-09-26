IFMS abre 45 vagas em plataforma de curso a distância para o 2º semestre de 2025

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), abre inscrições para 45 cursos livres, gratuitos e on-line com a matrícula para todos os interessados até o fim deste segundo semestre de 2025.

Os cursos estão disponíveis na plataforma de cursos livres do IFMS e oferecem flexibilidade com cargas horárias que variam de 20 a 60 horas, para que o estudante possa estudar no seu próprio ritmo. Neste semestre, foram adicionados três novos cursos: Primeiros socorros para trabalhadores da educação (40h); Introdução ao Matlab (42h); e Modelagem matemática nas ciências agrárias (50h).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Para efetuar a inscrição, basta acessar a plataforma, preencher o cadastro com: nome, CPF e e-mail e escolher o curso desejado. Os cursos precisam ser concluídos até 17 de dezembro, com o certificado é emitido pelo próprio aluno. Podendo ser utilizado para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas e até como horas complementares em cursos de graduação.