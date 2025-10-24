Veículos de Comunicação
Educação

IFMS abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas com vagas em Três Lagoas e mais seis municípios

Os cursos são divididos em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI)

Pedro Tergolino

Todas as informações completas estão no Edital nº 79/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS. Foto: Arquivo.
Todas as informações completas estão no Edital nº 79/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS. Foto: Arquivo.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para a seleção de cursos gratuitos e presenciais de Espanhol, Inglês e Libras, ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid), com início no primeiro semestre de 2026. Ao todo, são 318 vagas distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos são divididos em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI). Cada etapa tem duração de três semestres e, ao final, os estudantes recebem certificação nacional de competência linguística.

Seguindo a Política de Internacionalização do IFMS, pelo menos 75% das vagas são destinadas a estudantes e servidores da instituição.

Inscrições gratuitas até 19 de novembro
Devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS.
Quem não tiver acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para utilizar um computador da instituição.

Etapas da Seleção

  • 21/11 – Lista preliminar de inscritos e convocação para prova de nivelamento
  • 24/11 a 01/12 – Teste de nivelamento on-line para candidatos que desejam ingressar em níveis acima do básico I
  • 08/12 – Resultado do nivelamento e lista preliminar de aptos ao sorteio
  • 12/12 – Sorteio eletrônico das vagas
  • 19/12 – Resultado final e primeira chamada para matrículas
  • 12 a 16/01/2026 – Matrículas on-line da primeira chamada
  • 23/01/2026 – Segunda chamada (se houver vagas)
  • 26 a 30/01/2026 – Matrículas da segunda chamada
  • 09/02/2026 – Início das aulas

Todas as informações completas estão no Edital nº 79/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS.

Interessados podem obter mais detalhes no portal do IFMS ou diretamente no campus mais próximo.

*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

