IFMS abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas com vagas em Três Lagoas e mais seis municípios

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para a seleção de cursos gratuitos e presenciais de Espanhol, Inglês e Libras, ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid), com início no primeiro semestre de 2026. Ao todo, são 318 vagas distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos são divididos em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI). Cada etapa tem duração de três semestres e, ao final, os estudantes recebem certificação nacional de competência linguística.

Seguindo a Política de Internacionalização do IFMS, pelo menos 75% das vagas são destinadas a estudantes e servidores da instituição.

Inscrições gratuitas até 19 de novembro

Devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS.

Quem não tiver acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para utilizar um computador da instituição.

Etapas da Seleção