Educação

IFMS abre inscrições para especialização gratuita em Docência com vagas em Três Lagoas

A especialização é destinada a portadores de diploma de nível superior em qualquer área de formação

Redação RCN67

Além dessa especialização, o IFMS também está com inscrições abertas para o curso gratuito de Ensino de Ciências e Matemática, ofertado no Campus Campo Grande, com 50 vagas e inscrições até 25 de janeiro. Foto: Arquivo.
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira (5), as inscrições para a especialização gratuita em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026. O curso é presencial e ofertado nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, totalizando 240 vagas, sendo 40 em cada unidade.

A especialização é destinada a portadores de diploma de nível superior em qualquer área de formação. Em todas as seleções, metade das vagas da ampla concorrência é reservada a servidores do IFMS. Também há reserva de 20% das vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e 5% para pessoas com deficiência (PCD). Os candidatos PPI convocados passarão por procedimento de heteroidentificação, enquanto a comprovação da condição de indígena ou pessoa com deficiência será feita no ato da matrícula.

Os processos seletivos são regidos pelos editais nº 088/2025, para os campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã, e nº 087/2025, para Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, disponíveis na Central de Seleção do IFMS. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Página do Candidato da Central de Seleção, no período de 5 a 31 de janeiro. No ato da inscrição, o candidato deve escolher o campus de interesse e preencher o formulário eletrônico, que gerará um número de inscrição para acompanhamento das etapas do processo.

A seleção ocorrerá por sorteio eletrônico nos campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. Já em Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, a classificação será feita por meio da análise do Currículo Lattes, considerando área de formação, atuação profissional e produção acadêmica. O cronograma básico prevê a divulgação preliminar das inscrições deferidas até 3 de fevereiro, com prazo para recursos até o dia 5.

O curso possui carga horária de 360 horas de atividades, acrescidas de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com duração entre 12 e 18 meses, conforme o campus. As aulas presenciais começam a partir de março de 2026, em dias e horários definidos nos editais.

Além dessa especialização, o IFMS também está com inscrições abertas para o curso gratuito de Ensino de Ciências e Matemática, ofertado no Campus Campo Grande, com 50 vagas e inscrições até 25 de janeiro. No total, o Instituto disponibiliza 290 vagas em cursos de especialização presenciais para ingresso no primeiro semestre de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

