IFMS abre matrícula da 2ª chamada para o técnico integrado

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de segunda chamada do Exame de Seleção 2026, com a relação de candidatos aptos a preencherem as vagas remanescentes nos cursos técnicos integrados da instituição.
Os convocados, ou seus responsáveis legais (no caso de menores de 18 anos), devem realizar a solicitação de matrícula obrigatoriamente entre os dias 27 e 29 de janeiro. O candidato que não realizar o procedimento ou não enviar a documentação correta dentro do prazo perderá o direito à vaga.
O procedimento deve ser feito de forma on-line pelo Sistema de Matrícula do IFMS. Candidatos que não possuam acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual concorrem para receber apoio presencial.
Para a solicitação, é necessário anexar os seguintes documentos digitalizados:
Histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente (com comprovação de escola pública para cotistas);
Documento oficial de identificação com foto;
Documento de quitação com o serviço militar (para homens entre 19 e 45 anos);
Foto digital atual (3×4 ou selfie);
Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) para menores de 18 anos;
Documentos específicos para beneficiários de Ações Afirmativas (cotas), conforme o Anexo III do edital;
Laudo médico para candidatos com deficiência (Anexo V).
Os arquivos devem estar em formatos como PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 5 megabytes cada.
Todas as informações constam do edital publicado na Central de Seleção.
Lista de Espera – Os candidatos que não foram convocados nesta segunda chamada e desejam continuar concorrendo às vagas remanescentes devem, obrigatoriamente, manifestar interesse em permanecer na lista de espera.
O prazo para essa confirmação ocorre de 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Ao contrário de anos anteriores, a confirmação de interesse agora é feita mediante a submissão dos documentos de matrícula no sistema on-line.
Caso surjam novas vagas após o período de matrícula da segunda chamada, elas serão preenchidas por quem realizou este procedimento, respeitando a ordem de classificação e o sistema de cotas.
Vagas para a Comunidade – Em cursos onde não houver mais candidatos em lista de espera, como o técnico em Edificações em Aquidauana ou Agropecuária em Coxim, as vagas serão abertas diretamente à comunidade interessada, com solicitações presenciais também de 27 a 29 de janeiro.
Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo e-mail [email protected].
O hotsite do Exame de Seleção 2026 reúne todas as informações sobre o processo seletivo.
*Informações da Agência Brasil.