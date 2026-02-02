Veículos de Comunicação
IFMS abre prazo de matrícula para convocados pelo Sisu 2026

Candidatos não selecionados podem manifestar interesse na vaga até 2 de fevereiro

Kelly Martins

Nesta edição do Sisu, o IFMS oferta 960 vagas em 16 cursos de graduação. Foto: Arquivo.
Nesta edição do Sisu, o IFMS oferta 960 vagas em 16 cursos de graduação. Foto: Arquivo.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou a convocação para matrícula dos candidatos selecionados para os cursos de graduação via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os convocados na chamada regular devem solicitar a matrícula on-line e o prazo vai até o dia 5 de fevereiro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema de Matrículas do IFMS, sendo permitido o acesso por meio da conta GovBR. Confira o edital.

O edital de abertura do processo seletivo prevê que os candidatos que não foram aprovados na chamada regular devem manifestar interesse em participar da lista de espera, na página do Sisu, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Nesta edição do Sisu, o IFMS oferta 960 vagas em 16 cursos de graduação, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. As oportunidades estão distribuídas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As aulas, na maioria dos cursos, terão início no dia 23 de fevereiro. As exceções são uma turma de Sistemas para Internet, em Campo Grande, e Automação Industrial, em Três Lagoas, cujas aulas começarão no dia 10 de agosto.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo ou sobre a utilização do sistema de matrículas, o contato com o IFMS deve ser feito pelo e-mail [email protected].

