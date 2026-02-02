IFMS abre prazo de matrícula para convocados pelo Sisu 2026

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou a convocação para matrícula dos candidatos selecionados para os cursos de graduação via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os convocados na chamada regular devem solicitar a matrícula on-line e o prazo vai até o dia 5 de fevereiro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema de Matrículas do IFMS, sendo permitido o acesso por meio da conta GovBR. Confira o edital.

O edital de abertura do processo seletivo prevê que os candidatos que não foram aprovados na chamada regular devem manifestar interesse em participar da lista de espera, na página do Sisu, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Nesta edição do Sisu, o IFMS oferta 960 vagas em 16 cursos de graduação, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. As oportunidades estão distribuídas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.