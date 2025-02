IFMS abre vagas para professor substituto em Três Lagoas

O Campus Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para três vagas de professor substituto nas áreas de Administração, Elétrica/Automação e Matemática.

As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro, pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 50 e deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 28 de fevereiro.

Além da formação mínima exigida, o candidato deve atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.

Seleção – Será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 15 de março, às 8 horas, no Campus Três Lagoas. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias. Demais informações sobre as provas estão dispostas no edital de abertura do processo seletivo simplificado.

A previsão é de que o resultado preliminar da seleção seja divulgado no dia 17 de março.