IFMS convoca aprovados dos cursos presenciais de idiomas para matrícula

Os candidatos aprovados na primeira chamada para os cursos presenciais e gratuitos de Espanhol, Inglês e Libras oferecidos pelo Centro de Idiomas (Cenid) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) já podem efetuar a matrícula on-line.

O resultado final e a lista de convocados foram divulgados na Central de Seleção do IFMS. As aulas serão ministradas nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Matrícula deve ser feita até 21 de fevereiro

O prazo para a matrícula termina na sexta-feira, dia 21 de fevereiro. O processo deve ser realizado pelo Sistema de Matrículas do IFMS. Para acessar a plataforma pela primeira vez, o candidato precisa ativar o login utilizando CPF, data de nascimento e o e-mail cadastrado na Central de Seleção do IFMS. Após a ativação, o ingresso no sistema é feito com o CPF e a senha enviada ao e-mail cadastrado.

No sistema, os convocados devem revisar suas informações e clicar em ‘Solicitar Matrícula’. Antes da conclusão do processo, é obrigatório o preenchimento do Questionário Socioeconômico.

Para efetivar a matrícula, os seguintes documentos digitalizados devem ser anexados:

Comprovante de escolaridade mínima (ensino fundamental I completo);

Documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, passaporte, entre outros);

Documento de quitação com o Serviço Militar (para brasileiros de 19 a 45 anos);

Foto digital recente no formato 3×4 ou selfie com fundo branco.

Todos os documentos necessários podem ser consultados no edital de convocação.