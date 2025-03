IFMS convoca candidatos para matrículas em vagas não preenchidas do Sisu

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de convocação para matrículas e manifestação de interesse em vagas de cursos de graduação remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As oportunidades são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A lista de candidatos ‘aptos à matrícula’ e ‘em lista de espera’ (Edital Proen IFMS nº 10/2025) está publicada na Central de Seleção. A classificação foi feita com base na nota total mais alta obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2015 a 2024.

Os convocados devem fazer a matrícula on-line até 11 de março. O prazo é mesmo para os candidatos em lista de espera manifestarem interesse em ocupar as vagas. Em ambos os casos, o procedimento deve ser feito no sistema Matrícula On-Line. O acesso pode ser feito via GovBR.

Após confirmar o curso e o campus onde a vaga é ofertada, o candidato deve responder o Questionário Socioeconômico e enviar a documentação solicitada: