IFMS de Três Lagoas entra em recesso e retoma aulas em março

Enquanto alunos de escolas municipais, estaduais e particulares iniciam o ano letivo, os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Três Lagoas entram em recesso nesta semana. O período de férias ocorre devido à greve do ano passado, que alterou o calendário acadêmico. As aulas serão retomadas no dia 10 de março.

O diretor-geral do campus, Edson Ítalo, informou que o processo seletivo para os cursos técnicos integrados já foi concluído, enquanto as matrículas para os cursos superiores via Enem e Sisu seguem em andamento e devem ser finalizadas até o fim de fevereiro.

Atuando na cidade desde 2013, o IFMS conta atualmente com mais de 1.200 alunos e oferece cursos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Entre as opções disponíveis estão os cursos técnicos em Eletrotécnica e Informática, com 80 vagas anuais cada, além da modalidade Proeja, que oferece 40 vagas anuais para o curso técnico em Administração voltado a quem ainda não concluiu o ensino médio.

Já na área de tecnologia, o instituto oferece os cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ambos com 40 vagas anuais. Também há dois cursos de bacharelado: Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, que possuem a mesma quantidade de vagas e duração de cinco anos.