IFMS divulga lista preliminar de inscritos para o Exame de Seleção 2026

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira (15) a relação preliminar de inscrições homologadas e o resultado dos pedidos de atendimento diferenciado para o Exame de Seleção 2026. Os editais estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.
Foram homologadas as inscrições pagas dentro do prazo e aquelas com pedido de isenção deferido, conforme o edital de abertura.
Nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de outubro), os candidatos poderão apresentar recurso contra a lista preliminar de inscritos, incluindo comprovação de pagamento da taxa e solicitação de atendimento diferenciado. O prazo também vale para correção de dados como opção de campus, curso e tipo de vaga (ampla concorrência ou cotas).
A diretora de Educação Básica do IFMS, Gláucia Vasconcelos, destacou a importância dessa etapa:
“É o momento de conferir atentamente os dados de inscrição e garantir que todas as informações estejam corretas. Depois da homologação final, não será mais possível alterar curso, campus ou tipo de vaga”.
Os recursos e alterações devem ser realizados pela Central de Seleção, na Página do Candidato, com login e senha. É necessário seguir o passo a passo indicado no edital. A instituição alerta que não serão aceitos comprovantes de agendamento bancário e que recursos fora do prazo ou sem fundamentação serão desconsiderados.
A relação final das inscrições homologadas, com os locais de prova, será divulgada no dia 22 de outubro. A aplicação da prova está marcada para o dia 26 de outubro (domingo), nos municípios onde há oferta de vagas. Os portões estarão abertos das 7h30 às 8h30, e após esse horário não será permitida a entrada.
O exame terá 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa (peso 4), 10 de Matemática (peso 4) e 10 de Conhecimentos Gerais (peso 2), totalizando 100 pontos. O gabarito preliminar será publicado no dia 27 de outubro.
O Exame de Seleção 2026 oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas no primeiro semestre de 2026.
*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul