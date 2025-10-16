IFMS divulga lista preliminar de inscritos para o Exame de Seleção 2026

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira (15) a relação preliminar de inscrições homologadas e o resultado dos pedidos de atendimento diferenciado para o Exame de Seleção 2026. Os editais estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Foram homologadas as inscrições pagas dentro do prazo e aquelas com pedido de isenção deferido, conforme o edital de abertura.

Nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de outubro), os candidatos poderão apresentar recurso contra a lista preliminar de inscritos, incluindo comprovação de pagamento da taxa e solicitação de atendimento diferenciado. O prazo também vale para correção de dados como opção de campus, curso e tipo de vaga (ampla concorrência ou cotas).

A diretora de Educação Básica do IFMS, Gláucia Vasconcelos, destacou a importância dessa etapa: