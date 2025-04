IFMS inicia programa "Partiu IF" com vagas para Três Lagoas

No Campus Três Lagoas, são 40 vagas disponíveis, dentre elas: EP – Escola Pública (10); EP + BR – (Escola Pública + Baixa Renda) (10); EP + PPI – (Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas) (17); EP+Q (Escola Pública + Quilombola) (1); EP+PCD (Escola Pública + Pessoa com Deficiência) (2)

As aulas nos cursos preparatórios do Partiu IF tiveram início, nesta semana, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ladário, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Ronaldo destaca que há estratégias para acolher os estudantes que irão ingressar no curso em andamento. “Cada professor terá o apoio de um monitor para ajudar o estudante a garantir acesso ao conteúdo anterior, com reposições e atendimentos complementares. Temos formas reais de ajudar esses alunos a acompanharem o ritmo da turma”, enfatiza.

De acordo com o coordenador-geral do Partiu IF no IFMS, professor Ronaldo da Silva, o preenchimento do formulário não garante a matrícula imediata, mas insere o estudante em uma lista de espera. “Essa manifestação de interesse gera uma fila. À medida que surgirem vagas por desistência ou falta de comparecimento, os estudantes na lista de espera serão convocados para se integrar às turmas”, explica.

O curso é destinado a estudantes do 9º ano com até 17 anos completos até a data da matrícula, e que tenham cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas remanescentes (não preenchidas) no Programa Partiu IF, curso preparatório gratuito para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição, em oito municípios. A lista de vagas disponíveis está publicado na Central de Seleção. Confira o edital .

Curso – Com carga horária total de 320 horas, é ofertado no período vespertino, com aulas presenciais e atendimentos individuais em formato híbrido (presencial e on-line). O conteúdo abrange as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares.

Estudantes com frequência mínima de 75% nas aulas receberão ajuda de custo mensal no valor de R$ 200.

O curso segue até o mês de novembro e tem como foco preparar os participantes para o Exame de Seleção 2026, prova que será aplicada pelo IFMS para ingresso nos cursos técnicos integrados no próximo ano.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Partiu IF – Foi instituído pelo Ministério da Educação (MEC) com a finalidade de atender a Meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE), que visa fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de forma a melhorar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Com investimento de R$ 115 milhões, a previsão é de que no ciclo 2024-25 sejam ofertadas 26 mil vagas no curso preparatório em todo o país, e que até 2027 sejam beneficiados pelo programa 78 mil estudantes brasileiros.

Saiba mais sobre o programa no site do Partiu IF.

*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul