Educação

IFMS oferta 40 vagas de pós-graduação para o campus de Três Lagoas em 2026

Do total de vagas, 20% são reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 5% a pessoas com deficiência

Redação RCN67

As aulas serão realizadas presencialmente no Campus Três Lagoas do IFMS, localizado na rua Ângelo Melão, nº 790, no Jardim das Paineiras, sempre aos sábados, das 7h às 11h45 e das 13h às 17h45. Foto: Arquivo/RCN 67.
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo 40 vagas presenciais e gratuitas em Três Lagoas para o curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com início das aulas no primeiro semestre de 2026. A pós-graduação é voltada a graduados em qualquer área de formação e terá duração entre 12 e 18 meses, com carga horária total de 360 horas, acrescidas de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

As aulas serão realizadas presencialmente no Campus Três Lagoas do IFMS, localizado na rua Ângelo Melão, nº 790, no Jardim das Paineiras, sempre aos sábados, das 7h às 11h45 e das 13h às 17h45. O processo seletivo será feito por meio da análise do Currículo Lattes, considerando critérios como área de formação, atuação profissional e produção acadêmica.

As inscrições estarão abertas de 5 a 31 de janeiro de 2026 e deverão ser realizadas por meio de formulário on-line da Central de Seleção do IFMS. No momento da inscrição, os candidatos deverão anexar o diploma de graduação e o Currículo Lattes, ambos em formato PDF, podendo incluir também documentos que comprovem produções científicas ou atuação docente.

Do total de vagas, 20% são reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 5% a pessoas com deficiência. O resultado final e a primeira chamada estão previstos para o dia 27 de fevereiro de 2026, com matrículas entre 2 e 8 de março, e início das aulas a partir de 10 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

*Com informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

