IFMS realiza Feira de Ciência e Tecnologia em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Três Lagoas, está com inscrições abertas para a Feicetel — Feira de Ciência e Tecnologia, que será realizada entre os dias 1º e 4 de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é voltado a alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Técnico das redes municipal, estadual e federal.

Segundo o professor Rogério Antoniassi, coordenador da feira, o objetivo é fomentar a pesquisa científica e o interesse por tecnologia entre os jovens.