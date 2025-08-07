Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo irá realizar o evento Aviva Advec em Três Lagoas

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, localizada na rua Manuel Jorge, 1068, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, realiza a 7ª edição do evento “Aviva Advec”, com cultos e atividades abertas à comunidade.

A programação começa sempre às 19h e contará com a presença de pregadores e cantores de várias regiões do país, como o pastor Bisnaga, de São Paulo, Eltim da Viola, do Paraná, e o pastor André Sampaio, de Campo Grande. Segundo o pastor responsável pela igreja, Cleverson Barros, o objetivo é promover um momento de avivamento espiritual, comunhão e interação entre os fiéis e a comunidade.