Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Culto

Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo irá realizar o evento Aviva Advec em Três Lagoas

O evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de agosto, na rua Manuel Jorge, 1068, no bairro Santos Dumont

Pedro Tergolino

A programação começa sempre às 19h e contará com a presença de pregadores e cantores de várias regiões do país, como o pastor Bisnaga, de São Paulo, Eltim da Viola, do Paraná, e o pastor André Sampaio, de Campo Grande. Foto: Reprodução/TVC HD.
A programação começa sempre às 19h e contará com a presença de pregadores e cantores de várias regiões do país, como o pastor Bisnaga, de São Paulo, Eltim da Viola, do Paraná, e o pastor André Sampaio, de Campo Grande. Foto: Reprodução/TVC HD.

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, localizada na rua Manuel Jorge, 1068, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, realiza a 7ª edição do evento “Aviva Advec”, com cultos e atividades abertas à comunidade.

A programação começa sempre às 19h e contará com a presença de pregadores e cantores de várias regiões do país, como o pastor Bisnaga, de São Paulo, Eltim da Viola, do Paraná, e o pastor André Sampaio, de Campo Grande. Segundo o pastor responsável pela igreja, Cleverson Barros, o objetivo é promover um momento de avivamento espiritual, comunhão e interação entre os fiéis e a comunidade.

Notícias Relacionadas

Após os cultos, a rua será interditada para a realização de uma confraternização com barracas de comidas típicas como espetinho, pastel e cachorro-quente, além de bebidas e brincadeiras para as crianças. A expectativa é reunir mais de 300 pessoas ao longo dos três dias de evento.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos