Incêndio atinge residência no bairro Santa Terezinha e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência na manhã desta quinta-feira (12), na rua Moacir Dutra de Morais, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. O fogo teve início na válvula do botijão de gás e se espalhou rapidamente, consumindo móveis e parte da estrutura da cozinha do imóvel.

Segundo informações repassadas por uma fonte à nosso repórter policial, o proprietário da casa não estava no local no momento do início das chamas. Ao retornar, ele se deparou com o incêndio já em andamento.