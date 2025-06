Incêndio criminoso em terreno baldio atinge instituição pública e coloca servidores em risco

Um incêndio criminoso em um terreno baldio saiu do controle e atingiu uma área da Prefeitura de Três Lagoas, destruindo cerca de 1.500 litros de óleo diesel, diversos paletes de madeira colocando em risco a vida de servidores do Departamento de Obras e Serviços Públicos (Dosp), localizado na rua Trajano dos Santos, no bairro Jardim Carandá. O fato ocorreu na sexta-feira (30).

Segundo o boletim de ocorrência, o fogo começou em um terreno próximo à instituição pública e rapidamente se alastrou, invadindo a área. No local havia um reservatório com aproximadamente 1.500 litros de diesel, que foi totalmente consumido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêndio com apoio de agentes do Departamento de Trânsito (Deptran), que isolaram a área.