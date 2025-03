Incêndio criminoso em comércio mobiliza Corpo de Bombeiros

Uma pessoa que passava pela rua percebeu fumaça saindo do local e acionou o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem, os militares encontraram um forte odor de gasolina e manchas do mesmo líquido na calçada. Uma testemunha relatou ter visto um homem jogando gasolina no local, mas não há informações sobre as características do suspeito.

Dois caminhões do 5º Grupamento de Bombeiros Militares foram enviados ao local, e após um intenso combate ao fogo, as chamas foram extintas. De acordo com as informações, diversos materiais da espetaria, como mesas, forro de PVC, fiação elétrica, entre outros objetos, foram danificados. Segundo os militares, as chamas foram contidas antes que consumissem todo o local ou causassem danos às estruturas do comércio.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso, e a vítima relatou que buscará imagens de câmeras próximas que possam auxiliar na identificação do suspeito. Um inquérito investigativo foi aberto e o caso está sendo apurado. A vítima também pediu que, quem puder ajudar, faça denúncias pelo telefone (67) 99991-6698, número de WhatsApp da 3ª Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.